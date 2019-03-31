ورطة ماي وغضب ترامب ووعود أكشنر

المصدر: دبي- حسين جمو

حفلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمواقف مثيرة للجدل، ومنصة لسجالات طويلة بين القادة السياسيين والمواطنين، كان أبرزها في بريطانيا، حين وجدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، نفسها، وسط عاصفة من الانتقادات على تويتر، بسبب إشادتها بأرقام اقتصادية تصب في رصيد حكومتها، كما لا يغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ساحة معارك السوشيال ميديا، وفي تركيا تعهدت زعيمة حزب معارض إيقاف مسار اليأس والإحباط في بلادها، عبر الانتخابات المحلية المقبلة.

وجذبت تغريدة رئيسة الوزراء البريطانية، تيزيزا ماي، عن النجاح الاقتصادي لحكومتها، مئات التعليقات، خلال وقت قصير. وجاءت تغريدة ماي بعد ساعات من صدور تقرير مكتب الإحصاء البريطاني الذي كشف عن تسجيل بريطانيا أدنى مستوى بطالة منذ بداية 1975، وذلك رغم الشكوك التي يسببها ملف بريكست للاقتصاد. وكتبت ماي: «نسبة التوظيف هي الأعلى منذ بدء جمع هذه الإحصائيات في 1971. نحن نبني اقتصاداً قوياً وأكثر عدالة بما يتناسب مع العمال العاديين».

وهاجم غالبية المعلقين على تغريدة ماي، أداء حكومتها، وشكك بعضهم بأن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، خصوصاً بسبب ارتفاع عقود العمل بدوام جزئي، ورفع سن التقاعد. وسخر مغردون بريطانيون من تيريزا ماي بالقول، إن انتشار بنوك الطعام دليل على النجاح!.

وينتشر في بريطانيا ما يُعرَف باسم بنوك الطعام، وهي أماكن يتم فيها تجميع الطعام والمواد الغذائية، من المتبرعين من الناس والمنظمات الخيرية، وتوزيعه على المحتاجين والعاطلين عن العمل.

ترامب غير خائف

في واشنطن، تحدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم «فيسبوك وتويتر وغوغل»، فضلاً عما أسماه بـ«وسائل الإعلام الفاسدة» بدعم تيار «اليسار المتطرف» في الحزب الديمقراطي. وكتب: «لا خوف.. سننتصر كما فعلنا من قبل».

تغريدة ترامب أثارت استغراب العديد من المعلقين، خصوصاً أنها جاءت بعد ساعات قليلة من نشر فيسبوك وغوغل أرقاماً ضمن تقرير الشفافية الدوري، أظهرتا فيه أن حملة ترامب الانتخابية أنفقت أموالاً على المنصتين (غوغل وفيسبوك) ضعف ما أنفقه جميع المرشحين الديمقراطيين.

اليأس في تركيا

في تركيا، كتبت زعيمة الحزب الصالح، ميرال أكشنر، تغريدة مرفقة مع صورة لها، أمام حشد من أنصار الحزب، في مدينة بورصة، خلال حملة الانتخابات البلدية. وقالت أكشنر: «الناس غير سعداء في هذه الأراضي الخصبة في تركيا، الأمة فاقدة للأمل. نحن قادمون لنوقف هذا الانهيار». ويتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 31 من الشهر الجاري، لانتخابات ممثلي البلديات، إلا أن الانتخابات تمثل تصويتاً موازياً على شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعتبر هذا الاستحقاق «مسألة بقاء».