رئيس غامبيا السابق يختلس 362 مليون دولار

المصدر: بانغول-رويترز

أكد وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو أن الرئيس السابق يحيى جامع سرق بشكل شخصي 362 مليون دولار على الأقل من الدولة خلال فترة حكمه التي استمرت 22 عاماً، وذلك بعد تحقيق استمر عامين تقريباً. وفر جامع الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994 من غامبيا في عام 2017 إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد دخول قوة إقليمية من غرب أفريقيا إلى العاصمة بانغول لإجباره على الإقرار بهزيمته الانتخابية أمام الرئيس أداما بارو.

وفي حديثه للصحافيين، عرض تامبادو ملخصاً لتقرير قدمته لجنة التحقيق. واستند هذا التقرير إلى مقابلات مع 253 شاهداً. وقال تامبادو «هذا مبلغ مذهل كان يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الناس العاديين في هذا البلد». ولم يعلق جامع على الاتهامات، لكن أنصاره في غامبيا رفضوا التحقيق معه باعتباره «حملة اضطهاد».