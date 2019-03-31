اتهام رئيس باختلاس 362 مليون دولار من أموال دولته الفقيرة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف وزير العدل في غامبيا، أبو بكر تامبادو، أن الرئيس السابق، يحيى جامع، استولى على 362 مليون دولار من أموال الدولة الفقيرة خلال فترة حكمه التي استمرت 22 عاما.

وفي حديث للصحفيين، عرض وزير العدل الغامبي السبت ملخصاً لتقرير قدمته لجنة التحقيق يوم الجمعة، استمر نحو عامين، واستند التقرير إلى إفادات 253 شاهدا.

وقال تامبادو: "هذا مبلغ هائل.. لو صرف على حياة الناس العاديين لكان له تأثير كبير".

وغامبيا تثقلها ديون خارجية هائلة تقدر قيمتها بـ 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

ووصل الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع للسلطة بانقلاب نفذه العام 1994، وتنحى في 2017 بعد خسارته الانتخابات، وغادر إلى غينيا الاستوائية بعد دخول قوة إقليمية من غرب أفريقيا إلى عاصمة غامبيا، بانجول، لإجباره على الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي أداما بارو.

ولم يعلق جامع على الاتهامات بالفساد الموجهة إليها، لكن أنصاره في غامبيا رفضوا التحقيق معه واعتبروه "حملة اضطهاد" بحق جامع.