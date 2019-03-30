ترامب يهدد مجدداً بإغلاق الحدود مع المكسيك

المصدر: واشنطن ـ وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جديد، وفي تغريدة له على «تويتر»، بأنه سيغلق جزءاً كبيراً من الحدود مع المكسيك الأسبوع المقبل في حال «لم تتوقف جميع أشكال الهجرة غير الشرعية إلى داخل الولايات المتحدة».

وتابع ترامب: «الولايات المتحدة تخسر الكثير من المال من المكسيك، لذا فإغلاق الحدود سيكون أمراً جيداً». وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب المكسيك، فقد غرد أول من أمس بالقول: «المكسيك لا تقوم بأي شيء لوقف تيار الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا. هم يتكلمون فقط من دون أي فعل. الديمقراطيون لا يهتمون للأمر، فهي قوانين سيئة، لهذا، قد أقوم بإغلاق الحدود الجنوبية».

من جهة أخرى، وفي أول مؤتمر سياسي له بعد انتهاء تحقيق بشأن التواطؤ مع روسيا اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داعمي التحقيق بمحاولة الإطاحة بانتخابات عام 2016 والسعي للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني.