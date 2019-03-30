قمة أمريكية كورية جنوبية لبحث نووي «الشمالية»

المصدر: عواصم ـ وكالات

يعقد مسؤولون كبار من كوريا الجنوبية، بينهم الرئيس مون جيه-إن سلسلة اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين، في محاولة لاستئناف المحادثات المتعثرة مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي ورأب الصدع في علاقاتهما.

وقال البيت الأبيض إن مون جيه-إن سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 11 أبريل المقبل لبحث كوريا الشمالية وغيرها من القضايا الثنائية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان «يظل التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا عاملاً أساسياً لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة». وانهارت القمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون في هانوي الشهر الماضي بسبب الخلافات بشأن القيود التي يمكن أن تقبلها بيونغيانغ على برامجها النووية ومدى استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات.

وكان إخفاق ترامب في التوصل لاتفاق ضربة لمون الذي عبر مراراً عن قناعته بأن كيم مستعد للتخلي عن ترسانته النووية.

ونشب خلاف بين واشنطن وسيئول بشأن تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، إذ يطالب ترامب سيئول بدفع المزيد لإبقاء نحو 28500 من القوات هناك.

وذكر مسؤولون من كوريا الجنوبية أمس أن الشمال استكمل تقريباً العمل في إعادة بناء موقع سوهاي لإطلاق الصواريخ في شمال غربي بلدة تونغتشانغ ري الذي تعهد كيم بتفكيكه خلال قمته الأولى مع ترامب في يونيو الماضي. وأعلن نائب كوري جنوبي في ختام لقاء مع عملاء استخبارات، أن كوريا الشمالية أنهت أخيراً إعادة بناء موقع لإطلاق المركبات كانت وعدت بإقفاله.

ولم يتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال قمتهما الثانية في هانوي قبل شهر، إلى الاتفاق على «النزع الكامل للسلاح النووي» الذي كان سيقابله تخفيف للعقوبات.