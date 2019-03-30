واشنطن: القوات الروسية في فنزويلا تهدد أمن المنطقة

المصدر: عواصم ـ وكالات

وجه البيت الأبيض تحذيراً لروسيا ودول أخرى تدعم الرئيس نيكولاس مادورو من إرسال قوات وعتاد عسكري إلى فنزويلا قائلاً إن الولايات المتحدة ستعتبر هذه الأفعال «تهديداً مباشراً» لأمن المنطقة.

وبعد يومين من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على روسيا أن تخرج من فنزويلا وجه مستشار الأمن القومي جون بولتون تحذيراً ثانياً في بيان رسمي شديد اللهجة.

وقال «نحذر بقوة الأطراف من خارج نصف الكرة الغربي من إرسال عتاد عسكري إلى فنزويلا أو أي مكان في المنطقة بنية بدء أو توسيع عمليات عسكرية».

وأضاف «سنعتبر هذه الأعمال الاستفزازية تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين بالمنطقة. سنواصل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحمايتها وكذلك مصالح شركائنا في نصف الكرة الغربي».

ووصلت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الروسية خارج كراكاس السبت الماضي ويعتقد أنهما تحملان 100 من عناصر القوات الخاصة الروسية ومتخصصين في الأمن الإلكتروني. وقالت روسيا أول من أمس إنها أرسلت «متخصصين» إلى فنزويلا في إطار اتفاق للتعاون العسكري لكنها أكدت أن القوات لا تمثل تهديداً للأمن الإقليمي ونحت جانباً تهديدات ترامب.