مشروع بالكونغرس الأمريكي لمنع نقل طائرات «إف ــ 35» إلى تركيا

المصدر: واشنطن ـ وكالات

قدم 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، مشروع قانون يهدف إلى منع تسليم المقاتلات «إف-35» التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا.

ويطالب مشروع القانون الذي قدم من جانب أعضاء من الحزبين في الكونغرس، بمراجعة علاقة واشنطن بأنقرة، حيث قالت السيناتور جين شاهين، إحدى المشاركات في المشروع: «احتمالية وصول روسيا لتكنولوجيا الطائرات الأمريكية في دولة عضو بحلف الناتو (تركيا) تمثل خطراً كبيراً للأمن القومي والعالمي». وفي السياق ذاته، أكد السيناتور جيمس لانكفورد أنه من المثير للاهتمام أن تركيا تسعى لتعاون دفاعي قريب مع روسيا التي تسعى لتقويض حلف «الناتو» ومصالح الولايات المتحدة في كل مكان.

وفي مارس الماضي، حذرت الخارجية الأمريكية، تركيا من أنه إذا ما شرعت في شراء نظام دفاع جوي روسي فسيتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة «إف-35».

وقال روبرت بالادينو الناطق باسم الوزارة، في بيان: «حذرنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل (لنظام الدفاع الجوي الروسي) إس-400 سيؤدي إلى إعادة تقييم مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة إف-35.