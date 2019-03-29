«فيسبوك» تحظر تعصّب البيض

المصدر: كاليفورنيا، ويلينغتون - رويترز

قررت شركة «فيسبوك» حظر تمجيد ودعم وتمثيل التعصب القومي للبيض والنزعة الانفصالية للبيض على منصاتها للتواصل الاجتماعي، في خطوة لقيت قبولاً متحفظاً من جانب نيوزيلندا التي نددت ببث مذبحة راح ضحيتها 50 شخصاً بمسجدين على الهواء مباشرة عبر «فيسبوك» في وقت سابق من هذا الشهر. وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إن شركات التواصل الاجتماعي العملاقة أخفقت في التصدي للتطرف، وهو ما تم تسليط الضوء عليه هذا الشهر، بعد أن بث متعصب للعرق الأبيض مقطعاً مصوراً لهجومه على مسجدين في مدينة كرايستتشيرش في نيوزيلندا. ويواجه «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، المملوكة لشركة «ألفابت»، ضغوطاً لإزالة المحتوى المتعصب للعرق الأبيض والنازيين الجدد من منصاتها.