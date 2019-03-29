ماي تعيد طرح اتفاق «بريكست» أمام البرلمان اليوم

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعرض، اليوم الجمعة، اتفاقها حول «بريكست» للمرة الثالثة أمام البرلمان، وذلك بعد يوم عرضت فيه تيريزا ماي استقالتها أمام برلمان عاجز عن التوافق بشأن مسار جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال أسبوعين.

وقالت وزيرة العلاقات مع مجلس العموم أندريا ليدسوم للنواب الذين سبق أن رفضوا النص مرتين، في يناير ومنتصف الشهر الجاري، «ستُطرح مسودة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجمعة».

وأجاز رئيس مجلس العموم جون بيركو إجراء تصويت ثالث على النص، إذ لا يمكن مبدئياً إعادة طرح نص غير معدّل خلال دورة برلمانية واحدة.

وقال إن «طلب التصويت جديد ومختلف في مضمونه»، وذلك بعدما رفض إجراء تصويت الأسبوع الماضي، معتبراً أن النواب لا يمكنهم النظر مجدداً في نص سبق أن تم رفضه. وقررت الحكومة ألّا تطرح على التصويت اليوم سوى جزء من الاتفاق هو معاهدة الانسحاب، مع استبعاد الإعلان السياسي حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.