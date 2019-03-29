«عملية شرفة القصر» يكشف جاسوسية حسن البنا للنازية

المصدر: القاهرة - وكالات

كشف الكاتب الصحافي، توحيد مجدي، عن أسرار وتفاصيل عملية تجسس نازية، جرت بمنتهى السرية في القاهرة عام 1938، واستمرت حتى 1945، كان مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا هو محورها.

جاء ذلك في كتاب لتوحيد يحمل عنوان «عملية شرفة القصر..‏ أسرار حسن البنا في الرايخ (الإمبراطورية) الثالث»، من ملفات وسجلات استخباراتية رسمية بريطانية وألمانية وإسرائيلية موثقة.

ويشمل الكتاب 10 فصول من القطع الكبير، بـ300، وصدر عن قطاع الثقافة في مؤسسة أخبار اليوم وأوضح المؤلف كيفية تجنيد البنا والأهداف التي من بينها العمل لحساب النازية من القاهرة، وكذلك تأسيس فرقة من 50 ألف متطوع من شباب جماعة الإخوان من مصر والعالم العربي، على أن يقاتلوا كنازيين مسلمين تحت القسم الإخواني في الحرب العالمية الثانية.

ولفت إلى أن محامياً مصرياً يُدعى محمد عبد الرحمن كان حلقةَ الوساطة بين هتلر والبنا، درس اللغة الألمانية في مدرسة ألمانية في القاهرة، وعُرف باسم «أبو غدير» المحامي في محاكم الاستئناف، وكان وقتها قد انضم إلى الإخوان.

وعرفت تلك العملية باسم كودي هو «شرفة قصر عابدين»، حيث اشترى البنا شقة في عام 1940 أطلت على قصر عابدين، ومنها عمل جاسوساً لـ5 أعوام لحساب الرايخ الثالث، في عملية سرية تحت كود «شرفة القصر» دارت خلال الحرب العالمية الثانية.

واعتمد المؤلف في كتابه على وثائق مرجعها «الأرشيف الفيدرالي الألماني»، الذي أُسّس عام 1952 في مدينة «كوبلنز» الألمانية وسط غرب جمهورية ألمانيا الاتحادية حالياً.