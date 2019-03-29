واشنطن: باب الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لم يغلق

المصدر: واشنطن ـ رويترز

أعلن قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أن نشاط كوريا الشمالية النووي والصاروخي لا يتسق مع تعهداتها بنزع السلاح النووي. ولم يقدم الجنرال روبرت آبرامز، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أول من أمس: مزيداً من التفاصيل.

وفي حديثه إلى جانب آبرامز، قال راندال شريفر، كبير مسؤولي السياسات الآسيوية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): «لا يزال بابنا مفتوحاً للدبلوماسية، لكن حتى الآن لم نر تحركاً لنزع السلاح النووي».

وفي جلسة منفصلة، أقرّ وزير الخارجية مايك بومبيو بأن كوريا الشمالية لم تتخذ بعد «خطوة كبيرة» نحو النزع الكامل للسلاح النووي الذي كانت تتمناه الإدارة عندما بدأت محادثات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. وقال: «آمل أن نتمكن من التحاور والتفاوض معهم».