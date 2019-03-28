(فيديو) كلب وحصان.. هدية لـ بوتين

المصدر: البيان الالكتروني

قرر الرئيس القيرغيزستاني، سورونباي جينبيكوف، الاحتفاء بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته للبلاد، وقدم له هدية من نوع خاص، بحسب "روسيا اليوم".

ولمعرفته عن حب بوتين بالحيوانات الأليفة، أهدى جينبيكوف الرئيس الروسي جرواً من سلالة "تايغان"، التي تعتبر إحدى أشهر سلالات الكلاب القرغيزية.

وظهرت هذه السلالة من الكلاب في قرغيزيا منذ 12 ألف سنة تقريباً، وهي مزيج من الكلاب السلوقية والكلاب الملقبة بـ (قاتلة الذئاب)، وأصبحت من أشهر الكلاب التي يعتمد عليها السكان المحليون للصيد والحراسة، كونها تتمتع بالذكاء والقوة، وتتعايش بشكل ممتاز مع البشر، ومع باقي الحيوانات الأليفة.

كما أهداه حصانا من سلالة "أورلوف" المتميزة، التي يعشقها محبو رياضة الفروسية، وتعد من أذكى أنواع الخيول وأكثرها قدرة على التعلم والانصياع لأوامر البشر.

وجاءت الهدية في إطار الزيارة التي قام بها بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة القرغيزستانية، بيشكيك، لإعادة توقيع بروتوكل جديد يتعلق بالقاعدة العسكرية الروسية في قرغيزستان.