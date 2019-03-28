إصابة ثلاثة أشخاص ومقتل المشتبه به في تفجير مركز شرطة في الصين

المصدر: أ ف ب

أصيب ثلاثة أشخاص وقتل المشتبه به في حريق متعمد وهجوم بمتفجرات يدوية استهدفا مركزاً للشرطة في شمال شرق الصين الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأشعل المهاجم النار بمكتب شنيانغ للأمن التابع لشرطة المرور، قبل أن يفجر عبوة ناسفة مصنوعة من "البارود الأسود"، وفق ما أكد مكتب الشرطة في بيان.

وتابع البيان "المشتبه به قتل في المكان"، مضيفاً أن الإصابات الأخرى طفيفة. وأضاف أنه يجري التحقيق بحيثيات هذا الهجوم.

ويأتي هذا الحادث بعد شهرين من تفجير مزدوج استهدف بناء شاهقاً في مدينة شانغشون القريبة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وشهدت مناطق أخرى في الصين تفجيرات بعبوات ناسفة في السنوات الأخيرة.

وفي يوليو الماضي، فجّر رجل بالغ من العمر 26 عاماً عبوة أمام السفارة الأمريكية في بكين، ما أدّى إلى إصابة في يده وتصاعد الدخان في الهواء.

وقالت الشرطة إنه من شمال البلاد من منطقة منغوليا الداخلية لكن لم تكشف عن دوافعه.