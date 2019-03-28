ترامب: على روسيا الخروج من فنزويلا

المصدر: عواصم - وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إلى مغادرة الجنود الروس فنزويلا، مشدّداً على أنّ جميع الخيارات متاحة لتحقيق ذلك.

وقال ترامب للصحافيين خلال اجتماع مع زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو: «على روسيا أن تخرج». وأجاب ترامب عندما سُئل عن كيفية تحقيق ذلك: «سنرى، جميع الخيارات متاحة». ويأتي حديث ترامب بعد أيام من وصول كتيبة عسكرية روسية إلى فنزويلا وتمركزها خارج العاصمة كراكاس. ويتطابق تصريح ترامب مع تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف من أنّ الولايات المتحدة لن تقف «مكتوفة الأيدي» إذا استمرت روسيا في مفاقمة التوتر في فنزويلا.

إلى ذلك، دانت مجموعة ليما وجود طائرات عسكرية روسية في فنزويلا، معتبرة أنها تشكّل استفزازاً يهدد السلام الإقليمي. وأعربت 13 دولة من أميركا اللاتينية وكندا عن قلقها بشأن وصول طائرتين عسكريتين روسيتين إلى فنزويلا، ودانت أي استفزاز أو انتشار عسكري يُهدّد السّلام والأمن في المنطقة. كما جدّدت المجموعة دعوتها إلى الدّول التي لا تزال تحتفظ بعلاقات ودّية مع النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو، للمساعدة على البحث عن حل ديموقراطي للأزمة في فنزويلا.

في الأثناء، انقطعت الكهرباء عن الملايين من مواطني فنزويلا، أمس، في ثاني أكبر انقطاع لها هذا الشهر، فيما يعاني الناس للحصول على الغذاء والمياه. وبعد انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد، قررت الحكومة منح الموظفين والمدارس عطلة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على أكبر انقطاع للكهرباء في تاريخ البلاد. واتهم الحزب الاشتراكي الحاكم حكومة الولايات المتحدة بتخريب شبكة الكهرباء في فنزويلا على الرغم من أن زعيم المعارضة خوان غوايدو وغيره من المعارضين المنتقدين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو قالوا إن انقطاع الكهرباء مرده الفساد وسوء الإدارة خلال السنوات العشر الماضية.