ماي تتعهّد بمغادرة منصبها قبل المرحلة التالية من «بريكست»

المصدر: لندن، بروكسل - وكالات

أعلنت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، أمس، لنواب حزب المحافظين، أنها ستستقيل من منصبها قبل المرحلة التالية من مفاوضات بريكست، دون مزيد من التفاصيل عن موعد ذلك، وفق ما أعلن نائب شارك في الاجتماع.

ونقل النائب جايمس كارتلديج لدى مغادرته الاجتماع في البرلمان عن ماي قولها، إنّها لن تبقى في منصبها في المرحلة التالية من المفاوضات، مضيفاً: «أتذكر أنها قالت إنها لن تبقى في منصبها للمرحلة التالية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أنه بمجرد تمرير اتفاقية الانسحاب، فسوف تفسح المجال أمام شخص آخر».