«بوينغ» تحدّث نظام المناورة لطائرة 737 ماكس

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

كشفت بوينغ أمس عن تحديث نظام خصائص المناورة لطائرة 737 ماكس التي تستهدف تقليل ضغط العمل على طاقم الطائرة في ظروف الطيران غير العادية وتلغي إمكانية إصدار أوامر خاطئة من خلال تعزيز نظام المناورة.

وقالت الشركة خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن بوينغ تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالي وباقي الهيئات التنظيمية لاعتماد هذا التحديث والمصادقة عليه، مشيراً إلى انه تم تصميم نظام التحكم في الطيران لنظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) لطائرة 737 ماكس بهدف دعم ثبات الطائرة، ليكون طيرانها مماثلًا لطائرات 737 الأخرى.

وأوضح المتحدث خلال المؤتمر الصحفي أن شركة بوينغ قامت بتطوير تحديث برمجة نظام تعزيز خصائص المناورة لتوفير حماية إضافية إذا كانت أجهزة استشعار زاوية الهجوم تقدم بيانات غير دقيقة مشيرا إلى ان هذا البرنامج خضع لمئات الساعات من التحليلات والاختبارات المعملية، بالإضافة إلى التحقق منها عبر جهاز المحاكاة ورحلتين تجريبيتين، وشمل ذلك أيضًا اختبار مصادقة على متن الطائرة بحضور ممثلين من إدارة الطيران الفيدرالية كمراقبين على العملية.

وأضاف انه لاستحقاق الحصول على شهادة قيادة طائرة بوينغ 737، يتوجب على الطيارين إكمال 21 يومًا أو أكثر من التدريب على أجهزة المحاكاة والتدريب الأكاديمي الذي يشرف عليه خبراء متخصصون. وتشمل الاختلافات في التدريب بين طرازي الجيل الجديدNG والماكس، التدريب القائم على الحاسوب، والمراجعة اليدوية.

وكانت بوينغ قد وضعت تدريبًا محدثًا قائماً على الحاسوب بما يتماشى مع تحديث البرمجة، وعند المصادقة عليه، سيكون في متناول جميع طياري طائرات 737 ماكس، وتم تصميم هذه الدورة التدريبية لمنح الطيارين المجازين لقيادة طائرة 737 فهمًا أفضل لنظام السرعة في طائرة 737 ماكس، بما في ذلك وظيفة نظام تعزيز خصائص المناورة، وإجراءات الطاقم الحالية، والتغييرات البرمجية ذات الصلة.