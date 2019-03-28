الصين تفصل رئيس الإنتربول السابق من الحزب الشيوعي

المصدر: بكين - د.ب.أ

قرّر الحزب الشيوعي الصيني، فصل رئيس الإنتربول السابق مينغ هونغوي من عضويته، وذلك بعد أشهر من اختفائه خلال رحلة لبكين قادماً من فرنسا. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن المفوضية المركزية للإشراف على الانضباط بالحزب أصدرت بياناً، أمس، قالت فيه إنه جرى عزل مينغ من منصبه الحكومي كنائب وزير الأمن العام، على خلفية ارتكابه مخالفات تشمل تلقى رشى وإساءة استخدام السلطة.

وكانت زوجته غريس مينغ قد قالت إنها طالبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة اختفاء زوجها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لباريس هذا الأسبوع. يذكر أنّ مينغ هونغوي كان يعمل في مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليون بفرنسا، وجرى الإبلاغ عن اختفائه في 29 سبتمبر الماضي عندما غادر إلى الصين. وقد وردت معلومات محدودة حول قضيته منذ ذلك الحين، ولكن وزارة الأمن العام في بكين قالت إنه يخضع للتحقيق على خلفية اتهامات تشمل قبوله رشى.