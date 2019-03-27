إصابة 5 أشخاص في انفجار باستوكهولم

المصدر: (د ب أ)

ذكرت شرطة السويد اليوم الأربعاء أن خمسة أشخاص تلقوا أصيبوا بعد انفجار وقع بموقع صناعي غربي ستوكهولم حطم النوافذ وألحق أضرارا بواجهة فندق قريب.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بإصابات طفيفة بعد وقوع الانفجار بمنطقة "فنستا".

وألحقت أضرار أيضا بالعديد من السيارات في الانفجار. ويتم التعامل مع الحادث بوصفة جريمة وتتركز التحقيقات على دمار تسبب في تعريض المواطنين للخطر.

وذكرت الشرطة أنها لم تنفذ أي اعتقالات، لكنها تلقت العديد من المكالمات الهاتفية عن انفجار مدو صباح اليوم الأربعاء.

وتم تطويق الموقع في انتظار المزيد من التحقيقات.