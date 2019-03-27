مقاتلتان ترافقان طائرة سنغافورية بعد إنذار كاذب

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

تلقّت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية تحمل 263 راكباً، أمس، تهديداً بوجود قنبلة على متنها، ما دفع القوات الجوية السنغافورية إلى إرسال مقاتلتين من طراز إف - 16 لمرافقتها.

وذكرت صحيفة «ستريتس تايمز»، التي تصدر في سنغافورة، أنه تبين عدم صحة التهديد الذي تم عبر اتصال هاتفي بشركة الخطوط الجوية، بينما كانت الطائرة في طريقها من مومباي إلى سنغافورة.

وقالت القوات الجوية السنغافورية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن الطائرة هبطت بسلام في مطار شانجي الدولي بسنغافورة. وأضافت الشرطة للصحيفة أنه لم يتم العثور على أي جسم مشبوه عند تفتيش الطائرة.