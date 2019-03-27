المحكمة الأمريكية العليا تقضي لصالح السودان في «المدمرة كول»

المصدر: واشنطن - رويترز

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، أمس، حصول البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم.

وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد، ألغت المحكمة قراراً لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية. ويمثل القرار الجديد انتصاراً كبيراً للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن. وأيدت إدارة الرئيس دونالد ترامب السودان في القضية.