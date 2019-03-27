ألمانيا تحقق في صفقة غواصات لإسرائيل

المصدر: برلين - أ ف ب

يحقق القضاء الألماني في صفقة بيع إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية تحيطها شبهات فساد تطال مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كما قالت النيابة أمس.

وقال ناطق باسم نيابة بوشوم المتخصصة في قضايا الفساد الاقتصادية والمالية إن «دراسة مقالات الصحف العالمية أدت إلى فتح تحقيق بحق مجهول»، دون مزيد من التفاصيل. وكانت صحيفة «هاندلسبلات» أكدت أن القضاء الألماني درس الملف بناءً على طلب القضاء الإسرائيلي الذي يجري منذ نهاية 2016 تحقيقاً ذا أبعاد سياسية في هذه الصفقة العسكرية الضخمة.

والقضية المعروفة باسم «3000» تتعلق بشبهات فساد حول بيع ألمانيا لإسرائيل 3 غواصات عسكرية وسفناً ينتجها العملاق الصناعي الألماني «تايسنكروب» في صفقة قيمتها نحو ملياري دولار.