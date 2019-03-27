إخلاء مبان في مدن ألمانية عدة على خلفية تهديدات إرهابية

المصدر: أوجسبورج - وكالات

تم إخلاء مباني البلدية في كثير من المدن الألمانية أمس، وبحسب المعلومات الأولية، فإن عمليات الإخلاء شملت كلاً من مدينة أوجسبورج بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ومدينة كايسرسلاوترن بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا ومدينة كمنيتس بولاية سكسونيا شرقي البلاد وكذلك مدينة جوتينجن بولاية سكسونيا السفلى ومدينة نوينكيرشن في ولاية زارلاند غربي البلاد وأخيراً مدينة رندسبورج بولاية شلزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا.

وكان هناك عملية شرطية موسعة في مدينة أوجسبورج بعد تلقي تهديد بأعمال إرهابية، وتم بعدها إخلاء مبنى البلدية بالمدينة ووقف خطوط الترام.

وأوضح المحققون في مدينة جوتينجن وسط ألمانيا أمس«ليس هناك حاليا أي أشخاص بالمبنى (مبنى البلدية)». وقالت ناطقة باسم المبنى: «تم تطويق كل شيء، الخطة هي تفتيش المبنى بواسطة كلاب للكشف عن متفجرات»، لافتة إلى أنه تم تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت أنه تم سد الشوارع المحيطة بمبنى البلدية، لافتة إلى أنه تم تحويل مسارات وسائل النقل العام على نطاق واسع. وقال ناطق باسم الشرطة في مدينة كايسرسلاوترن إنه تم تلقي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني. وأضاف أن القوات استعانت بكلاب للكشف عن متفجرات.