المصدر: سيئول - رويترز

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلاً عن بيان لكوريا الشمالية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان منفتحاً بشأن تخفيف العقوبات على بيونغيانغ بشرط وجود بند «للتراجع» إذا استأنفت أنشطتها النووية.

وقال البيان الجديد الصادر بعد مؤتمر صحفي عقدته نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، إن ترامب كان «موقفه مرناً» بشأن هذا الأمر خلال اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في الشهر الماضي. لكن وكالتي يونهاب ونيوسيز للأنباء في كوريا الجنوبية ذكرتا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون «وضعا عقبة».