روسيا: قرار واشنطن بشأن الجولان انتهاك صارخ للقانون الدولي

المصدر: وكالات

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو "تأسف" لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذي سيكون له نتائج وانعكاسات سلبية.

وأشار بيسكوف، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الخطوة الأمريكية الأخيرة بشأن الجولان المحتل "انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن مثل هذا القرار له عواقب سلبية فيما يتعلق بالتسوية السياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثيرها على الوضع السياسي في سوريا، فلا أحد يشك في ذلك".

وتابع بالقول إن هذه الخطوة من قبل اشنطن "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ونحن آسفون للغاية في هذا الصدد".