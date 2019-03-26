إخلاء مبانٍ حكومية في ألمانيا بسبب تهديدات أمنية

تم إخلاء مباني البلدية في كثير من المدن الألمانية صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن عمليات الإخلاء شملت كل من مدينة أوجسبورغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ومدينة كايسرسلاوترن بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا ومدينة كمنيتس بولاية سكسونيا شرقي البلاد وكذلك مدينة جوتينجن بولاية سكسونيا السفلى ومدينة نوينكيرشن في ولاية زارلاند غربي البلاد وأخيرا مدينة رندسبورغ بولاية شلزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا.

وكان هناك عملية شرطية موسعة في مدينة أوجسبورج بعد تلقي تهديد بأعمال عنف، وتم بعدها إخلاء مبنى البلدية بالمدينة ووقف خطوط الترام التي تسير عبر الميدان الذي يوجد به مبنى البلدية.

وأوضح المحققون في مدينة جوتينجن وسط ألمانيا صباح اليوم: "ليس هناك حاليا أية أشخاص بالمبنى (مبنى البلدية)".

وقالت متحدثة باسم المبنى: "تم تطويق كل شيء، الخطة هي تفتيش المبنى بواسطة كلاب للكشف عن متفجرات"، لافتة إلى أنه تم تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت أنه تم سد الشوارع المحيطة بمبنى البلدية، لافتة إلى أنه تم تحويل مسارات وسائل النقل العام على نطاق واسع.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كايسرسلاوترن إنه تم تلقي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف أن القوات استعانت بكلاب للكشف عن متفجرات محليا، لافتا إلى أنه تم إغلاق النطاق المحيط بمبنى البلدية على نطاق واسع.