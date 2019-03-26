تلويح بتحقيقات تتعلق بأنشطة تجارية لترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد البيت الأبيض، أمس، أن وزارة العدل هي المناط بها اتخاذ قرار بشأن الكشف عن النتائج المفصلة للتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا، وذلك بعد يوم من إعلان وزير العدل الأمريكي وليام بار تبرئة الرئيس دونالد ترامب من أي تواطؤ جنائي بين حملة ترامب وروسيا في انتخابات 2016. ولم يحدد تقرير مولر ما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لتحسين العلاقات مع واشنطن بعد كشف بار للملخص ودعا الولايات المتحدة للاعتراف رسمياً بعدم حدوث تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب.

وشكل ملخص بار نصراً سياسياً لترامب قبيل سعيه للترشح لفترة جديدة في 2020، لكن ديمقراطيين بينهم نواب تعهدوا بالسعي للمضي قدماً في تحقيقات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية وصفقات شخصية لترامب.

ودعا ديمقراطيون أيضاً للكشف عن جميع النتائج التي خلص إليها مولر للكونغرس والشعب، وتعهدوا بدعوة بار للمثول أمام النواب للإجابة عن أسئلة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب يرغب في الكشف عن تقرير المحقق الخاص، لكن الأمر ليس بيده. وأضافت في مقابلة مع برنامج توداي على شبكة (إن.بي.سي) «أعتقد بأن الرئيس يقوم تحديداً بما يجب أن يفعله وهو ترك القرار لوزير العدل، وسنرى ما القرار الذي سيتخذه بهذا الصدد». وأحجمت ساندرز عن التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم امتيازاً رئاسياً لحجب معلومات.