تقرير مولر يبرئ ترامب من التواطؤ مع روسيا

المصدر: واشنطن - وكالات

خلص النائب العام الأمريكي روبرت مولر، في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين، إلى عدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية 2016.

وقال وزير العدل بيل بار، في رسالة سلمها إلى الكونغرس: «إن التحقيقات لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية». وجاء في الرسالة الواقعة في 4 صفحات أن النائب العام مولر لم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود «عرقلة لعمل القضاء» من قبل ترامب.