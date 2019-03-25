الاتحاد الأوروبي يستعد لمرحلة ما بعد رئيسة الوزراء البريطانية

وذكرت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يجري استعدادات لما بعد حكومة ماي. ونقلت أن تلك المعلومات جاءت في محضر جلسة اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولين بارزين، حيث دعا السكرتير العام للمفوضية الأوروبية مارتن سلماير زملاءه إلى تصور سيناريوهات قادمة للتعامل مع وزير جديد لشؤون البريكست أو رئيسة وزراء جديدة. وقال سلماير: «يجب ألّا تكون نقطة البداية في مثل هذا السيناريو إعادة التفاوض على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي». وأضاف أنه «تمت الموافقة على المادة 50 (من معاهدة لشبونة التي تنظم عملية انسحاب الدول الأعضاء) والعملية انتهت».

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