آبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الاقتداء بالإمارات في العطاء والتطوّع

المصدر: أديس أبابا - وكالات

دعا رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إلى الاقتداء بدولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء والتطوع، وخدمة أصحاب الهمم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام مؤتمر الحوار الوطني، بحضور مثقفين وسياسيين وأكاديميين وممثلين عن قطاعات مختلفة، بحسب ما نقلت «العين الإخبارية». وقال آبي أحمد إنه تفقد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات الأولمبياد الخاص والمنافسات الرياضية لأصحاب الهمم، التي أقيمت الأسبوع الماضي، وما توفره دولة الإمارات من إمكانيات لإنجاح فعاليات هذا الحدث.

وتحدث رئيس وزراء إثيوبيا عن انبهاره بما شاهده من «تنظيم وعمل إنساني نبيل عندما قام أكثر من 21 ألف متطوع، أبرزوا تفانيهم وبذلوا جهدهم لخدمة أصحاب الهمم».

وفي هذا الصدد، استطرد قائلاً: «ما لفت انتباهي هي مجموعة الأطباء التي قامت بإعادة السمع لنحو 600 من فاقديه من بين 1000 كانوا مشاركين في أولمبياد أبوظبي، منهم من كان لا يسمع لنحو 30 إلى 40 عاماً بسبب الفقر ونقص الإمكانيات».

ووصف هذا العمل بـ«الجبار والإنساني العظيم بأن يأتي أصحاب الهمم ليشاركوا في أولمبياد أبوظبي وهم فاقدون للسمع ليعودوا إلى ذويهم وهم يسمعون، لا يوجد عمل مثل العطاء والتطوع».

وتوجه آبي أحمد بالدعوة إلى الإثيوبيين أن يتعلموا معنى «العطاء والتطوع».

وهذه هي المرة الثالثة التي يدعو فيها، آبي أحمد، إلى الاقتداء بدولة الإمارات. فمنذ توليه رئاسة الوزراء في أبريل الماضي، ظل الرجل يدعو إلى الاقتداء بدولة الإمارات في عدة مناسبات، منها ثقافة التسامح والتعايش وتقبل الآخر.

وشكلت التجربة الإماراتية وضعية مقارنة يستلهم منها المسؤولون الإثيوبيون ورجال الدين والمؤرخون ملامح مستقبل بلادهم.

وفي ديسمبر الماضي، أعرب الشيخ حاج عمر إدريس، المفتي العام لإثيوبيا، عن إعجابه الكبير بثقافة التسامح والتعايش التي تتمتع بها دولة الإمارات. وقال إنه معجب بثقافة دولة الإمارات ومدى تقبلها للملايين التي تزورها من مختلف شعوب العالم بكل تعايش وسلام.