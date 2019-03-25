اقتراح مان الغريب

اقترح عضو البرلمان البريطاني، الممثل لدائرة كورنوال الشمالية، سكوت مان، في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أن يتم تزويد السكاكين كافة التي تباع في المملكة المتحدة، بنظام مدمج لتحديد المواقع عالمياً «جي بي إس»، على فرضية أن تتمكن هيئة رقابية ما في الظل، أن تؤسس لغرفة تحكم لمراقبة أين ينتهي المطاف بالسكاكين.

وقد اعتبر البعض أن فكرة مان بغاية الغباء، وسخر العديد من منصات مواقع التواصل للسخرية من كلامه، حيث قال: «يتعين على كل سكين يباع في بريطانيا، لأن يكون مزوداً بنظام لتحديد المواقع عالمياً عند القبضة. لقد حان الوقت لأن يكون لدينا قاعدة بيانات وطنية، كما هو الحال مع الأسلحة. إذا كنت تحمل مسدساً، فالأفضل أن يكون لديك تفسير».

ويذكر أن المملكة المتحدة تعاني في الوقت الراهن من أزمة تتجلى بحالات القتل طعناً، حيث شهدت مدينتا برمنغهام ولندن، ارتفاعاً في نسبة حوادث القتل طعناً.

وعلق بعض الساخرين بأن السياسيين لا يستغرقون وقتاً طويلاً خلال فترات الحزن الوطني لابتداع خطة حمقاء تتعلق بالتكنولوجيا، كما فعل النائب سكوت مان، حسب قولهم.