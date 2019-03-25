ميغان وهاري ولا للضجيج

أنفق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، 50 ألف جنيه إسترليني، لعزل صوت طائرات مطار هيثرو في منزلهما الجديد بالقرب من قصر وندسور.

ويأتي ذلك ضمن مبلغ الثلاثة ملايين جنيه، الذي خصصه دوق ودوقة ساسكس للقيام بأعمال التجديد في كوخ فروغمور الملكي في وندسور، بغية تحويله من مبنى من خمس شقق، إلى منزل كبير.

وتمرّ 14 طائرة كل نصف ساعة بمسافة ميل تقريباً من المنزل. ومن المتوقع أن تتضمن عملية عزل الصوت، اللجوء إلى زجاج مصقول ثلاثي الطبقات.

وتعتبر أعمال التجديد، هدية من الملكة إليزابيث للثنائي، لكنهما سيقومان بتغطية تكاليف العزل. ويغادر الثنائي قصر كينسينغتون، المؤلف من غرفتي نوم، إلى آخر من خمس غرف، مع استوديو لليوغا، وملحق للضيوف أثناء الاستعداد للانتقال لمرحلة الأبوّة.

وذكر أن ميغان البالغة من العمر 37 عاماً، متحمسّة لاستقبال مولودها الأول في غضون أسابيع، وقد أشرفت على العمال عن قرب بنفسها، خلال أعمال التجديد، حيث كشفت المخططات، إضافة بعض المدافئ والسلالم.

وأشار أحد المصادر إلى مسألة الترميم بالقول: «منذ السبعينيات لم يسكن في وندسور سوى طاقم العمل، ولطالما كانت الضجة الصادرة عن الطائرات مشكلة متنامية. وأشك أن العائلة ستمضي وقتاً طويلاً في الحديقة، بسبب ذاك الضجيج».