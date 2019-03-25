فضيحة عيد ميلاد روسينديل

استخدم نائب مجلس العموم المحافظ أندرو روسينديل عن دائرة رومفورد في بريطانيا، أوراقاً ومغلفات ممولة من دافعي الضرائب لإرسال دعوات لحفل عيد ميلاده.

ومع أن تلك الأوراق والمغلفات التي يسدد المواطن البريطاني ثمنها، موجودة ليستعملها النائب في التواصل مع ناخبيه، رأى روسينديل أن يجعل منها بطاقات دعوة مطبوعة ومزخرفة برسومات البرسيم والأعلام، وتوجيهها إلى الأصدقاء وأفراد العائلة والمؤيدين.

ومع أن القوانين لا تحظر تحديداً استخدام القرطاسية التابعة للمجلس، لدعوة الأصدقاء والعائلة إلى الحفلات، إلا أنها تمنع على وجه الدقة، إرسالها كبطاقات تهنئة أو دعوة لعيد ميلاد. كما أنها سمحت بالاستعمال المعتدل للقرطاسية، وليس للمغلفات سابقة الدفع للمراسلات الشخصية.

وشكر النائب روسينديل عبر تويتر، جميع من حضر عيد ميلاده، الذي جرى في مكتب الدائرة الانتخابية.

وقال متحدث باسمه، إن الحدث الذي جرى في الدائرة، كان من ضمن احتفالات عطلة نهاية الأسبوع بعيد ميلاد أندرو، وأنه تم بحضور المنظمات المدنية وأبناء الشعب من رومفورد. وأضاف أنه لم يكن بالمناسبة السياسية، وأنه تولى جمع الأموال لجمعية خيرية، هي مستوصف الشعب للحيوانات المريضة.