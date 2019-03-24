إخلاء المئات من سفينة في النرويج إثر عطل في محركها

المصدر: أوسلو-أ.ف.ب

باشرت السلطات النرويجية أمس، بواسطة طوافات، إجلاء نحو 1300 شخص كانوا يستقلون سفينة سياحية، بعد عطل أصاب محركها قبالة الساحل النرويجي.

وقال مركز الإسعاف في جنوبي النرويج، عبر تويتر «وجهت السفينة السياحية فايكينغ سكاي، نداء استغاثة، مشاكل في المحرك وسط أحوال جوية سيئة». وأوضحت الشرطة في تغريدة أخرى، أنه سيتم إجلاء ركاب السفينة الـ 1300.

وقال قائد عمليات الشرطة تور اندري فرانك، إن «السفينة تعمل فقط بمحرك واحد، والرياح قوية جداً. فضلنا تالياً أن يتم نقل الناس إلى البر».

ووقع الحادث على بعد حوالى 2,5 ميل بحري قبالة منطقة في غربي النرويج، سبق أن شهدت حوادث غرق عدة.

وأرسلت سفن أخرى إلى المنطقة، وأقيم مركز لاستقبال الركاب الذين يتم إجلاؤهم.