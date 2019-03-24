معارضو «بريكست» يتظاهرون لاستفتاء جديد

المصدر: لندن-وكالات

شارك مئات الآلاف من البريطانيين المعارضين لانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في مسيرة بوسط لندن أمس للمطالبة باستفتاء جديد على الانفصال في أزمة متصاعدة باتت تهدد بقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي في السلطة.

وانطلق المحتجون في وسط لندن ورفع البعض منهم لافتات تقول «أفضل اتفاق هو عدم الخروج» و«نحن نطالب بتصويت للشعب» في تجمع وصفه منظموه بأنه قد يكون أكبر احتجاج ضد الانفصال حتى اليوم.

وبعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يكتنف كيفية وتوقيت الخروج من التكتل أو إن كان ذلك سيتم في الأصل مع محاولة ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاماً.

وألمحت ماي أول من أمس إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع المقبل إذا لم يكن هناك تأييد كافٍ لإقراره. وذكرت صحيفتا «تايمز» و«ديلي تلغراف» أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.

وقال جاريث راي (59 عاماً) الذي جاء من بريستول للمشاركة في المظاهرة في تصريح لوكالة «رويترز» «كنت سأشعر بإحساس مختلف لو كانت عملية منظمة جيداً واتخذت الحكومة قرارات راشدة. لكنها فوضى تامة». وأضاف «البلاد ستنقسم بصرف النظر عما سيحدث ومن السيئ أن تنقسم على كذبة». وفي ظل الانقسام بين الشعب وبين السياسيين فإن أغلبية البريطانيين يرون قرار الخروج من الاتحاد أهم قرار استراتيجي تواجهه المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم عدم ورود تقديرات رسمية بشأن عدد المشاركين إلا أن المنظمين قالوا إن مئات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا قبل انطلاق المسيرة. وأعلنت شخصيات سياسية من توجهات متباينة ومشاهير، على غرار الممثلة كيرا نايتلي، المشاركة في المسيرة.