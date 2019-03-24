انفجاران يهزان هلمند الأفغاني وإصابة حاكم الإقليم

المصدر: كابول - وكالات

أعلن مسؤولون أمنيون أن انفجارين وقعا خلال احتفالات عامة في مدينة لشكركاه جنوبي أفغانستان أمس، ما أسفر عن إصابة حاكم إقليم هلمند. ووقع الانفجاران خلال احتفالات بعيد النوروز الذي يطلق عليه أيضاً عيد المزارعين.

وقال شاهد من وكالة «رويترز» إن حاكم هلمند محمد ياسين خان أصيب من جراء الانفجارين قبل نقله سريعاً بعيداً عن مكان الاحتفالات. وقُتل سبعة أشخاص على الأقل في أحد الانفجارين، وأصيب 31 آخرون، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها.

وفي تعليق على الهجوم، قال مسؤولون بالحكومة إن الانفجارين نجما على الأرجح عن عبوتين ناسفتين جرى زرعهما في الاستاد الذي كان نحو ألف شخص يحتفلون فيه بعيد النوروز. وقال متحدث إن حاكم إقليم هلمند محمد ياسين خان أصيب من جراء الانفجارين لكن جروحه سطحية. وفي مقطع فيديو، أمكن سماع دوي طلقات نار قبل وبعد أحد الانفجارين، مما تسبب في فرار الحاضرين.

وقال شاهد من رويترز إن رجال أمن أطلقوا النار. وقال نجيب الله، وهو شاهد آخر كان في الاستاد لحضور الاحتفال: «حدثت فوضى وكان الناس يجرون. قوات الأمن طلبت منهم الهدوء ثم وقع الانفجار الثاني».