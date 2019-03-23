بالفيديو.. ابنة عم "سفاح المسجدين" تطالب بإعدامه

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

قالت ابنة عم "سفاح المسجدين" في نيوزيلندا إن قريبها برنتون تارانت يستحق الإعدام بسبب الرعب الذي نشره في البلد وفي العالم.

ونقلت صحيفة "ذا سان" عن دونا كوكس من نيو ساوث ويلز بأستراليا، قولها أن قريبها يستحق عقوبة الإعدام بسبب ما قام به. "هذا مؤلم لأنه فرد من العائلة، ولكنه يستحق ذلك.. لقد حصل على أحسن تربية من والديه ولا أعلم كيف تمكن من فعل ذلك؟".

وقالت دونا إن تارانت كان من عائلة محترمة للغاية وأن والديه يتمتعان بسمعة جيدة في مجتمع جرافتون، في نيو ساوث ويلز.

ولم تتحدث والدته شارون تارانت (57 عاما) عن جريمة ابنها، لكن قيل إنها مصدومة بسبب ما فعله، وكانت تُدرِس اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية المحلية عندما تم إخراجها من الفصل لإبلاغها بالجريمة التي ارتكبها ابنها. وهي الآن محتجزة في منزل آمن وسط مخاوف من أنها قد تكون "هدفاً للانتقام".



المخاوف من نشر الكراهية في المحكمة

وينوي تارانت الدفاع عن نفسه في قضية القتل التي ارتكبها - مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم أي محاكمة كمنصة لنشر إيديولوجيته البغيضة و يُقال إنه محتجز في حبس انفرادي ليكون في مأمن من نزلاء آخرين يطالبون بدمه.

ووسط إجراءات أمنية مشددة في المحكمة، مثل الإرهابي المتطرف أمام المحكمة الأسبوع الماضي مقيداً بالأغلال وكان يرتدي زي السجن الأبيض بالكامل وابتسم للكاميرات.

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