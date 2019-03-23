60 قتيلاً بحادث سير في غانا

المصدر: أكرا ـ وكالات

لقي 60 شخصاً على الأقل حتفهم في حادث اصطدام حافلتين في جنوب غانا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، أمس.

وقال قائد إدارة الإطفاء المحلية في كينتامبو، أنكوماه توين: «استغرق الأمر من عناصر الإطفاء نحو 30 دقيقة لإخماد الحريق» الناجم عن الحادث، مضيفاً أن عدداً من جثث الضحايا احترق لدرجة لا يمكن معها تحديد ملامح أصحابها.

وجرى نقل العديد من الناجين من الحادث الذي وقع ببلدة أمبوما في منطقة بونو إيست، إلى المستشفيات القريبة. ولا تزال ملابسات الحادث غير معلومة.

وكثيراً ما تقع حوادث مرورية خطيرة في غانا، مثلها في ذلك مثل العديد من الدول الأفريقية، بسبب السرعة المتهورة والحالة الفنية المتدهورة للسيارات وسوء حالة الطرق.