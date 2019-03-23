إحباط مخطط إرهابي في ألمانيا

المصدر: برلين ـ أ.ف.ب

أعلنت النيابة العامة في فرانكفورت، أن الشرطة الألمانية اعتقلت أمس 11 شخصاً للاشتباه بإعدادهم لارتكاب اعتداء إرهابي عبر الدهس بسيارات وإطلاق نار.

وأوضح المصدر أن شاباً في الـ21 من العمر من أوفنباخ بين المعتقلين، إضافة إلى شقيقين في الثلاثينيات من العمر من فيسبادن، وهم ينتمون إلى التيار المتشدد ويشتبه بأنهم المخططون لهذا الاعتداء الإرهابي.

وتابعت النيابة العامة الألمانية في بيان أن هذه المجموعة كانت تخطط لاستخدام سيارة وأسلحة نارية «لقتل أكبر عدد ممكن». وأوضح البيان أن المشتبه بهم الذين لم يكشف عن جنسياتهم، أجروا اتصالات بالعديد من تجار السلاح واستأجروا عربة كبيرة.

ويركز المحققون خاصة على عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاماً يعيشون في منطقتي هسي ورينانيا بالاتينا. وخلال المداهمات التي جرت صباح أمس في شقق تقع في فرانكفورت وحولها، عثرت الشرطة على أكثر من 20 ألف يورو نقداً والعديد من السكاكين وكمية من المخدرات ووثائق إلكترونية ومكتوبة.

ومن المقرر أن يمثل الموقوفون أمام قاضي تحقيق سيقرر ما إذا كان سيضعهم قيد الاعتقال الاحتياطي. وشهدت ألمانيا الكثير من الاعتداءات المتشددة، كان أبرزها الذي وقع في ديسمبر 2016 وقام به تونسي دهس المارة في سوق للميلاد في برلين ما أدى إلى مقتل 12 قتيلاً.