بيونغيانغ تنسحب من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين

المصدر: سيؤول ـ أ ف ب

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أن جارتها الشمالية سحبت موظفيها من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين، بعد قرابة شهر من قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تتوصل لاتفاق.

وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونغ بكوريا الشمالية في سبتمبر الماضي وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين، لكن نائب وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شون هاي سونغ قال للصحفيين إن بيونغيانغ «أبلغت كوريا الجنوبية بأنها ستنسحب من مكتب الارتباط». وتابع أن القرار اتخذ «بالتوافق مع قرار من القيادة العليا».