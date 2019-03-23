هبوط حاد لليرة التركية وتكلفة الديون لأعلى مستوى

المصدر: لندن، أنقرة ـ وكالات

ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي إلى أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر الماضي مع تضرر أصول البلاد من هبوط حاد في قيمة الليرة التركية.

وأظهرت بيانات من «آي إتش إس ماركت» أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات قفزت 45 نقطة أساس إلى 396 نقطة أساس، من مستوى الإغلاق أول من أمس البالغ 351 نقطة أساس.

وهوت الليرة التركية بما يصل إلى 5% مقابل الدولار مع قلق المستثمرين من تصاعد التوترات بين تركيا والولايات المتحدة.

وخسرت الليرة حوالي 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم في وجه دعوات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.

ومنذ الأزمة ارتفعت ودائع الأفراد الأتراك بالنقد الأجنبي وسجلت مستوى قياسيا في الأسبوع المنتهي في الـ15 من مارس، ما يشير إلى عزوف عن العملة المحلية.

اعتقالات

من جهة أخرى، أعلن المدعي العام في إسطنبول، أمس، أنه أمر باعتقال 126 شخصاً يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه تركيا بالتخطيط لمحاولة انقلاب في يوليو 2016.

وتقول تركيا إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة، فإن نظامها القضائي مخترق من أفراد تابعين لشبكة غولن. ومنذ محاولة الانقلاب فصلت السلطات الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة.

وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه بهم كانوا يسكنون في منازل استخدمتها الشبكة لتدريب أفراد للعمل في القضاء. ثم سعت الشبكة لزرع الذين اجتازوا الاختبارات في النظام القضائي كممثلي ادعاء أو قضاة، بينما عمل الباقون في شركة محاماة تابعة للشبكة. وفي عملية منفصلة، قال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه أمر باعتقال 18 شخصاً للاشتباه في صلتهم بشبكة غولن يعملون مهندسين في شركة هافلسان للصناعات الدفاعية.