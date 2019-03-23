«التعاون الإسلامي» تعرب عن قلقها من انبعاث الحركات العنصرية وإرهابها

المصدر: اسطنبول- واس

عقدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، في اسطنبول الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسلمين أبرياء في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، بحضور وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز.

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته أمام الاجتماع خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا بيد الغدر والإرهاب في مسجدين في نيوزيلندا، وعبّر عن تقديره لجهود حكومة نيوزيلندا، واحتوائها للمجتمع الإسلامي في بلادها في لحظة حاسمة، مما كان محل تقدير شعوب العالم من مسلمين وغيرهم.

وأكد الدكتور العثيمين أن الحادث الإرهابي البشع قد بعث برسالة قوية للعالم، مفادها أن خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا بات خطراً واضحاً يهدد أمن المجتمعات المستقرة، وأن ما حدث يؤكد كذلك أن الإرهاب ليس له دين أو عرق أو جنسية، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة أدركت خطورة الإرهاب، ورددت على مسامع العالم أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.