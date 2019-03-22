صحيفة نيوزيلندية تتضامن مع ضحايا المسجدين باللغة العربية

المصدر: وكالات

تضامنت صحيفة "ذا برس" النيوزيلندية مع ضحايا الحادث الإرهابي في مدينة كرايست تشيرش الأسبوع الماضي، بكلمة "سلام" كعنوان رئيسي لها على صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم الجمعة.

وفي صفحة بيضاء، كتبت الصحيفة كلمة “سلام” باللغة العربية” بخط كبير، وتحتها بخط صغير كلمة Salam وPeace، والتي تعني سلام باللغة الإنجليزية، وفي أسفل الصفحة كتبت أسماء الضحايا الخمسين للحادث المأسوي وأعمارهم.

وتصدر صحيفة "ذا برس" في مدينة كرايست تشيرش، التي شهدت الهجوم الإرهابي على مسجدين أثناء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، وتعد من أبرز الصحف فى نيوزيلندا.