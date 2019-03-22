خامنئي وروحاني يقرّان بـ«ألم» العقوبات

المصدر: طهران - وكالات

اعترف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني بأن طهران تواجه مشكلات اقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية، إثر انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف العام الماضي.

وقال خامنئي، في خطاب بمناسبة العام الجديد، إن المصاعب الاقتصادية وهبوط العملة لا تزال أكبر المشكلات التي تواجهها بلاده، وإن على الحكومة مواجهتها بزيادة الإنتاج.

وفي السياق ذاته، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن المشكلات الاقتصادية التي تعانيها بلاده ترجع إلى عوامل خارجية، خاصة العقوبات الأمريكية. ودافع روحاني، في خطاب بمناسبة العام الجديد، عن سجله، مشيراً إلى أن المشكلات الاقتصادية ترجع بالأساس إلى العقوبات الأمريكية. وانتقد المحافظون في إيران روحاني بعدما انسحب ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف أيّده روحاني وعاود فرض عقوبات على طهران.

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