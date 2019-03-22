بريطانيا تحقق في أعمال تخريب استهدفت 5 مساجد

المصدر: لندن ـ أ.ف.ب

شهدت خمسة مساجد في مدينة برمينغهام البريطانية، أعمال تخريب، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق بمساعدة وحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة وست ميدلاند، في بيان، إن «الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب، تعملان سوياً للعثور على المسؤولين». وتلقت الشرطة بلاغاً أول الليلة قبل الماضية، عن رجل كان يكسر زجاج مسجد بيتشفيلد رود شمالي المدينة. وعززت شرطة وست ميدلاند دورياتها في محيط أماكن العبادة في المدينة، عقب تلقيها في غضون أقل من ساعة، بلاغاً آخر حول أعمال مشابهة، واكتشفت أن مسجدين آخرين تعرضا للتخريب.

وفي وقت لاحق في صباح أمس، جرى استهداف مسجد خامس.

وقالت الشرطة إن عناصرها يعملون على جمع الأدلة، فيما يجري تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة.