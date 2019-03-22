عريضة إلكترونية بمليون توقيع لإلغاء بريكست

المصدر: عواصم - وكالات

سارع أكثر من مليون شخص لتوقيع عريضة على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني تدعو الحكومة إلى سحب إخطار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والبقاء في التكتل.

وتجتذب العريضة آلاف التوقيعات كل بضع دقائق منذ نشرها بعد ساعات من خطاب ألقته رئيسة الوزراء تيريزا ماي الليلة قبل الماضية ونقله التلفزيون انتقدت فيه نواب البرلمان لفشلهم في الاتفاق على استراتيجية الخروج من الاتحاد وطلبت منهم اتخاذ قرار نهائي.

ووقع على عريضة (التخلي عن المادة 50 والبقاء في الاتحاد الأوروبي) مليون و128 شخصاً بدعم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على الرغم من تكرار تعطل الموقع الإلكتروني الذي نُشرت عليه العريضة لتدفق أعداد ضخمة تحاول التوقيع. ويتعين على البرلمان مناقشة أي عريضة تحمل أكثر من 100 ألف توقيع.

يأتي هذا في وقت كثف القادة الأوروبيون الضغوط على ماي أمس للحصول على تأييد برلمانها على خطة بريكست التي توصلت إليها مع بروكسل، محذرين من أن البديل سيكون خروجاً من الاتحاد من دون اتفاق الأسبوع المقبل.

وطلبت ماي من القادة الأوروبيين تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر للسماح لها بالمحاولة مرة أخرى للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست، فيما أشار الاتحاد إلى أنه يمكن أن يؤجل موعد الخروج حتى 22 مايو.