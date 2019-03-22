ترامب يدعم «المُحتل»: حان وقت الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

المصدر: القدس المحتلة، واشنطن - وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي أن على بلاده الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وكتب ترامب في تغريدة: «بعد 52 عاماً حان الوقت لكي تعترف إسرائيل بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية البالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة».

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن ميليشيات حزب الله تشكّل خطراً على اللبنانيين والمنطقة.

والتقى بومبيو، في القدس المحتلة، الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، وقال إنه يعتبر حزب الله وحركة حماس وجماعة الحوثي، وجميعها تتلقى الدعم من إيران، كيانات تشكّل خطراً على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يصل الوزير الأمريكي إلى بيروت اليوم الجمعة.

وقال بومبيو للصحافيين، رداً على سؤال بشأن الرسالة التي سينقلها إلى وجهته التالية لبنان: «سنكون واضحين جداً بشأن ما تراه أمريكا في حزب الله وتوقعاتنا بشأن كيف أن نجاح لبنان يعتمد على (مطالبة) الشعب اللبناني بألّا تسيطر منظمة إرهابية على حكومته، وألّا تقود السياسات وتسبب خطراً لبلدهم أيضاً».

تأتي زيارة بومبيو للقدس قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما يعتبر على نطاق واسع في إسرائيل دعماً لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي تجمعه علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزار بومبيو السفارة الأمريكية، التي جرى نقلها من إلى القدس المحتلة، في مايو الماضي، وسط تنديد دولي واسع، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل، كما زار بومبيو كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس المحتلة.