قتلى بانفجارات تهز كابول خلال احتفالات «النوروز»

المصدر: كابول ـ أ.ف.ب

قتل ستة أشخاص على الأقل أمس في انفجارات وقعت بحي شيعي في كابول كان يحتفل بالنوروز.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار إن 24 شخصاً قد أصيبوا بجروح وستة سقطوا قتلى في الانفجارات. وأكدت وزارة الداخلية هذه الحصيلة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته، كما ذكر المركز الأمريكي لمراقبة المواقع المتشددة (سايت) بينما نفت حركة طالبان أي تورط في هذا الأمر.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة ألغام يتم التحكم بها من بعد، انفجرت. فقد كان الأول موضوعاً في مراحيض أحد المساجد، والثاني خلف مستشفى، والثالث في عداد كهربائي.

وكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني في تغريدة «فيما نحتفل بهذا اليوم العظيم من أجل أن نتحد، كان مواطنونا شهوداً على يوم مدمر جديد في كابول»، وأضاف «خسرنا مواطنين مسالمين أمام عدو جبان لا يعرف أي حدود».

ووقعت الانفجارات قرب جامعة كابول ومسجد كرتي ساخي حيث يحتشد عدد كبير من الأفغان كل سنة للاحتفال بالنوروز.