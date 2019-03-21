زلزال بقوة 5.6 يضرب غرب تركيا

المصدر: إسطنبول - رويترز

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر إقليم دينيزلي غربي تركيا، وفق ما ذكر مرصد قنديلي التركي للزلازل، أمس.

وقال شهود ومسؤولون ومرصد قنديلي التركي للزلازل، إن زلزالاً قوته 5.6 درجات هز إقليم دينيزلي بغرب البلاد أمس، مما ألحق أضراراً ببعض المباني في المنطقة الزراعية. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وفقاً لرؤساء بلديات ومديري أحياء في المنطقة المحيطة بمركز الزلزال تحدثوا لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية.

وقال مركز قنديلي إن الزلزال الذي وقع في الساعة 9:34 صباحا بالتوقيت المحلي (0634 بتوقيت غرينتش) كان على عمق خمسة كيلومترات، وأعقبته أربع هزات تابعة تراوحت شدتها بين 4.2 و3.4 درجات.