ماي تطالب بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب ا

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الأربعاء إنها تقدمت بطلب مكتوب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل.

وقالت ماي للبرلمان إنها لا تريد الإرجاء لفترة أطول من ذلك، مما قد يعني احتمالية مشاركة بريطانيا في انتخابات بالبرلمان الأوروبي مقررة في مايو المقبل، حيث أن ذلك سوف يعني احترام نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الذي أجرى عام 2016.

وأشارت ماي في خطابها لتوسك إلى أنها مازالت على ثقة في أن النواب البريطانيين سوف يصدقون على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، عقب أن رفضوا مرتين.

وأضافت" ولكن من الواضح أن ذلك لن يتم قبل 29 مارس الجاري" وذلك في إشارة إلى الموعد المحدد سابقا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.