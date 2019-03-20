تكريما لضحايا حادث المسجدين الإرهابي البرلمان النيوزيلندي يفتتح جلسته بالقرآن

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح البرلمان النيوزيلندي، أمس ، جلساته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك تكريماً لضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا.

ووقف جميع أعضاء البرلمان أثناء قراءة القرآن داخل القاعة، حيث تلى الإمام طاهر الحق آيات من سورة البقرة ، وقام بعدها الإمام طاهر نواز بترجمة الآيات إلى اللغة الإنجليزية، وختم قراءته بالدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، وإلى عائلتهم بالصبر والسلوان، وكذلك المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعم السلام نيوزيلندا والعالم، وسط هدوء والتزام الحاضرين بالقاعة الذين رددوا خلفه .. آمين .

بعد ذلك ألقت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، كلمة أمام البرلمان.

وأنتشر مقطع فيديو للحدث على نطاق واسع جدا في منصات التواصل الاجتماعي .

تكريما لضحايا حادث المسجدين الإرهابي البرلمان النيوزيلندي يفتتح جلسته بالقرآنhttps://t.co/qEF3WkfNyZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/57BNy3DsMa — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 20, 2019